N-VA wil hondenlosloopweide in Knokke-Heist Mathias Mariën

27 maart 2019

08u04 0 Knokke-Heist N-VA Knokke-Heist pleit voor de aanleg van een hondenlosloopweide in de gemeente.

“Nu hondenbaasjes hun honden in de zomer niet meer vrij op het strand kunnen laten lopen, is er in Knokke-Heist echt nood aan een hondenlosloopweide. We gaan ervan uit dat daarover over de partijgrenzen heen consensus is. Verschillende kandidaten, ook van GBL, haastten zich tijdens de verkiezingscampagne om te pleiten voor een hondenlosloopweide. Het is nu tijd voor actie ” zegt raadslid Isabelle Goeminne.

Tijdens de eerstvolgende gemeenteraad zal Goeminne (N-VA) bij de meerderheid dan ook vragen om een hondenlosloopweide aan te leggen. “Veel heb je daar niet voor nodig. De hondenlosloopweide, zowel voor grote als kleine honden, is bij voorkeur minimum 80 a 100 meter diep en 50 meter breed. Een duurzame omheining en een sas aan de in/uitgang is voldoende. Zo beletten we dat honden ontsnappen. Uiteraard voorzien we er best ook een vuilbak om hondenpoep in achter te laten. Speeltuigen voor honden en een zitbank voor baasjes zijn ook mooi meegenomen, maar geen must. Het draagt wel bij tot meer sociale contacten tussen hondenbaasjes.” weet Goeminne. Duinenwater Noord vlakbij het zwembad, vlot te bereiken en ook vlakbij parkeergelegenheid, is volgens de N-VA een ideale locatie. Deze gronden zijn eigendom van de gemeente en wachten op een definitieve recreatieve invulling.