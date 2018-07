N-VA wil af van "oude politieke cultuur" 13 juli 2018

02u43 0 Knokke-Heist N-VA Knokke-Heist heeft de eerste reeks kandidaten bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "We hebben ook in Knokke-Heist nood aan een nieuwe politieke cultuur. We moeten nu de omslag maken", zegt lijsttrekker Cathy Coudyser.

De partij noemt zichzelf de grootste uitdager van Gemeentebelangen, waar huidig burgemeester Leopold Lippens opnieuw de lijst trekt. Ze tonen zich alvast ambitieus.





"We kijken vol vertrouwen uit naar 14 oktober", aldus Cathy Coudyser. "Knokke-Heist staat voor heel wat uitdagingen. Zo is er op het vlak van wonen, mobiliteit en duurzaamheid heel wat ruimte voor verbetering. Ook de motor van Knokke-Heist, de middenstand en de horeca, sputtert. Die kunnen we maar in gang krijgen met investeringen in meeting- en eventtoerisme. Als volksvertegenwoordiger wil ik verder de verbindende kracht zijn om de belangen van Knokke-Heist ook in Brussel te verdedigen." Op plaats twee komt nieuwkomer Jean-Paul Van Durme. Hij wil ervoor zorgen dat Knokke-Heist niet langer stilstaat. "Minder auto's, meer alternatief vervoer. Rand- en ondergrondse parkings verminderen de parkeerdruk voor bewoners. Andere namen op de lijst zijn Junior Grassi, Isabelle Goeminne, Jacques Reyniers en Fabienne Pottier. Hun doel is duidelijk: "We moeten in Knokke-Heist af van de oude politieke cultuur en het decennialang machtsbastion van GBL, CD&V en Open Vld."





(MMB)