N-VA vraagt evaluatie van winterevenementen in Knokke-Heist: “Werden verwachtingen publiek ingelost?” MMB

09 januari 2019

16u29 0 Knokke-Heist Het Lichtfestival is de toeristische topattractie voor de winterperiode in Knokke-Heist. Nu de eerste editie is afgelopen, vraagt N-VA Knokke-Heist een transparante, objectieve en grondige evaluatie van de eerste editie van het Lichtfestival. “Ook de andere winterevenementen zoals de ijspiste en de Ice Bar op het Van Bunnenplein verdienen een evaluatie”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser.

De partij stelt enkele eisen. “Bij die evaluatie moeten een aantal meetbare en objectieve gegevens in kaart gebracht worden onder andere over bezoekersaantallen, verblijfsduur en spendeergedrag. Maar ook de technische en financiële uitvoering van het contract moet geëvalueerd worden. We vragen garanties dat Knokke-Heist nu en volgend jaar geen extra financiële inspanningen moet leveren en dat de kwaliteit van de organisatie hoog blijft. We evalueren best ook de andere winterevenementen en we kijken of de locaties de juiste zijn en hoe we ook in Heist winterse beleving kunnen creëren”, aldus Cathy Coudyser. De reacties van het publiek zijn volgens de partij gemengd. N-VA Knokke-Heist vraagt nu om deze editie rustig maar grondig te evalueren. “Er moeten een aantal meetbare en objectieve gegevens in kaart gebracht worden zoals het aantal bezoekers dat speciaal voor het Lichtfestival naar Knokke-Heist kwam, hun verblijfsduur en spendeergedrag”, zegt Cathy Coudyser. ”Maar ook het concept zelf en de technische en financiële uitvoering van het contract moeten geëvalueerd worden. Voldeed het concept aan de belevingsverwachtingen van het publiek? Was het verhaal voldoende duidelijk? Wij gaan ervan uit dat de afgenomen enquêtes voldoende informatie bieden om dat te objectiveren. Maar wij stellen voor om met de lokale handelaars en de logiessector aan tafel te zitten. Zij zijn een goed klankbord in de hele evaluatie.”

Daarnaast vraagt de N-VA ook om de andere winterevenementen zoals de ijspiste en de Ice Bar op het Van Bunnenplein te evalueren. “Voldoen ze aan de toeristische kwaliteit die Knokke-Heist beoogt ? Zijn ze op de juiste locaties ingepland ? Hoe kunnen we met dezelfde middelen de Gouden Winkeldriehoek helemaal betrekken ? En hoe kunnen we ook Heist een toeristische winterbeleving bezorgen ? Deze vragen verdienen een debat in de Raad van Bestuur Toerisme” vindt Cathy Coudyser.