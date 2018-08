N-VA kritisch over nieuw gemeenschapshuis 28 augustus 2018

Bij N-VA Knokke-Heist stellen ze zich ernstige vragen over de komst van het nieuwe gemeenschapshuis in Heist. Vorige week maakte de gemeente haar plannen bekend. Die vallen echter niet in goede aarde bij de oppositiepartij.





"Dit prestigeproject is een opeenstapeling van valse beloftes, een beetje zoals het gebouw zelf een opeenstapeling is van gekleurde dozen. Het ging de inwoners van Knokke-Heist 'niets' kosten, maar ondertussen moet de gemeente, de belastingbetaler dus, al 12 miljoen euro bijleggen", zegt lijsttrekker Cathy Coudsyer. "En dat voor een megalomaan bouwwerk dat men dan een 'gemeenschapshuis' noemt, maar waarvan iedereen weet dat de appartementen vooral zullen dienen als tweede verblijven? De inwoner, vooral de Heistenaar heeft hier niets aan." Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) liet eerder al verstaan dat het gemeenschapshuis een goede zaak is. "Dit zal het marktplein in Heist op de kaart zetten. Er zal plaats zijn voor horeca en winkels. Ik ben heel blij dat het plan vooruitgang maakt", aldus Lippens. Als alles goed gaat, zijn de bouwwerken in 2022 afgerond. (MMB)