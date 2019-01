N-VA Knokke-Heist zet Jean-Paul van Durme uit partij: “Deloyaal gedrag kunnen we niet tolereren” Fractieleidster Cathy Coudyser vermoedt dat er druk is uitgeoefend achter de schermen Mathias Mariën

04 januari 2019

10u06 0 Knokke-Heist De N-VA heeft het lidmaatschap van Jean-Paul Van Durme ingetrokken. De nummer 2 van de N-VA-lijst in Knokke-Heist zal voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen.

“Op 25 oktober deelde hij via mail aan de gemeentediensten mee dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid niet zou opnemen. Op 10 december kwam er een nieuwe mail waarbij hij aangaf toch zijn mandaat op te nemen maar te zetelen als onafhankelijk raadslid.”, zegt N-VA-fractieleider Cathy Coudyser. “We kunnen zo’n deloyaal gedrag tegenover de partij niet tolereren. De N-VA heeft Jean-Paul alle kansen gegeven. Hij raakte dan ook verkozen met de steun en de stem van N-VA kiezers. Kiezers die op 14 oktober voor N-VA stemden wisten zeer goed dat dit een stem voor de oppositie was.”

De N-VA vermoedt dat er druk is uitgeoefend achter de schermen. Het valt op dat er ook eerder al N-VA-raadsleden overstapten naar de partij van de burgemeester omdat ze naar eigen zeggen liever ‘positief’ zijn. “Zo’n raadsleden willen de facto deel uitmaken van de macht in plaats van oppositie te voeren waarvoor ze door de kiezer verkozen waren. Bovendien weet ik niet wat er nu aan Jean-Paul Van Durme is beloofd, maar dat zal wellicht later wel duidelijk worden”, aldus Cathy Coudyser. “Om weerwerk te geven tegen de almacht van de huidige burgemeester, moet je ruggengraat hebben. In een gezonde democratie is een meerderheid én oppositie nodig. Zeker in Knokke-Heist is een alerte oppositie belangrijk. We weten dus wat ons te doen staat, en we weten nu ook op welke mensen we daarvoor kunnen rekenen”, besluit een strijdvaardige Cathy Coudyser.