N-VA ijvert voor kiesbureaus in zorgcentra 06 april 2018

02u45 0 Knokke-Heist Oppositiepartij N-VA hoopt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist mobiele kiesbureaus te installeren in woon- en zorgcentra.

"Vaak zijn ouderen minder mobiel. Door stemlokalen in te richten in woonzorgcentra, geven we de bewoners maximaal de kans om zélf hun democratisch recht uit te oefenen. Bovendien kunnen we de buurt betrekken, door buurtbewoners ook daar te laten stemmen", zegt gemeenteraadslid Fabienne Pottier. "Bovendien maken de buurtbewoners op die manier kennis met het woonzorgcentrum en haar bewoners. Zo leren ze elkaar beter kennen", meent Pottier, die het punt alvast aanbracht op de gemeenteraad. Daar werd het voorstel echter afgewezen. "Hun argumenten dat de kieslokalen in sportcentra of scholen zijn ingericht voor mensen in een rolstoel, snijdt geen hout. En dat er geen plaats zou zijn al evenmin, want je kunt ook kieslokalen in mobiele containers in de tuin van het woonzorgcentrum inrichten of in de stille ruimte. De meerderheid houdt liever de oude politieke cultuur in stand", besluit Fabienne Pottier. (MMB)