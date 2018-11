Museum en basisschool krijgen nieuwe inkom 10 november 2018

De werken aan de nieuwe vleugel voor het museum Sincfale en de gemeentelijke basisschool Het Anker zitten op schema. In april 2018 startten de werken. In december zou de uitbreiding wind- en waterdicht moeten zijn. In de loop van november worden de betonnen gevelelementen en het buitenschrijnwerk geplaatst, waarna de binnenpleisterwerken kunnen aangevat worden. Via een nieuw voorplein zullen de bezoekers in de toekomst onthaald worden aan een moderne balie met cafetaria. De reuzen Pier en Wanne worden beneden permanent tentoongesteld en zullen via de grote glaspartij duidelijk te zien zijn voor wie langs het museum voorbijkomt. De bovenverdieping dient als eetzaal voor de leerlingen van het Anker. 's Avonds of in vakantieperiodes kan de dienst Erfgoed deze ruimte ook gebruiken voor optredens en lezingen. De school krijgt daarnaast ook een nieuw sanitair blok dat in het nieuwe volume geïntegreerd wordt. (MMB)