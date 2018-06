Motorrijder (23) buiten levensgevaar 28 juni 2018

De 23-jarige motorrijder die dinsdagmiddag in kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is ondertussen buiten levensgevaar. De twintiger uit Knokke-Heist raakte even na 16 uur betrokken bij een aanrijding met een personenwagen langs de Damse Steenweg in Dudzele. Door de klap brak zijn tweewieler in twee. De mug-diensten kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is nu dus aan de beterhand. "Er wacht hem wel nog een lange revalidatie om te herstellen van zijn verwondingen", zegt zijn zus. Het parket van Brugge stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. (MMB)