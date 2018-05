Moord op Sofie Muylle: pas reconstructie als strandcabines weggehaald zijn 16 mei 2018

De Roemeense hoofdverdachte van de moord op Sofie Muylle (27) blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het blijft wachten op het verslag van het college van tien deskundigen die de doodsoorzaak van het slachtoffer onderzoeken. De advocaten van Alexandru C. (23) hadden enkele maanden geleden om hun aanstelling gevraagd. Volgens hen staat het immers niet vast dat Muylle ook effectief werd vermoord. Het slachtoffer werd intussen bijna anderhalf jaar geleden, op zondag 22 januari, aangetroffen op het strand in Knokke. Een reconstructie van de feiten zal ten vroegste in het najaar gehouden worden. De cabines moeten immers van het strand verdwenen zijn om de omstandigheden van de moord zo correct mogelijk na te bootsen. (SDVO)