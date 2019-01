Mooi, maar niet ongevaarlijk: daar zijn de kliffen weer MMB

09 januari 2019

13u23 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist zijn door het stormweer kliffen gevormd tot 1,80 meter hoog.

Het natuurfenomeen zorgt voor mooie plaatjes, maar is tegelijk ook gevaarlijk voor wandelaars. Er wordt dan ook aangeraden om extra voorzichtig te zijn. De kans dat de kliffen instorten is namelijk niet onbestaande. Volgens Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is er ondertussen opdracht gegeven om de kliffen langs de volledige kust te breken uit veiligheid. Hij ontkent bovendien dat het zand volledig verloren is. “Het zand is weliswaar uitgevlakt richting de laagwaterlijn, maar biedt nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm. Het klopt dus niet dat al dat zand volledig is weggespoeld”, aldus Timmermans. Bovendien is er voor Knokke-Heist extra goed nieuws. Vorige maand al kreeg de gemeente te horen dat de regering zo’n 17 miljoen euro vrijmaakt om het strand op te spuiten.