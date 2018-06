Monnikendreef deels dicht 07 juni 2018

In opdracht van het AGSO start een aannemer op maandag 18 juni in de Monnikendreef tussen de Sacramentstraat en Koekoekstraat in Knokke-Heist met het aansluiten van drie woningen op het rioleringsnet. De werkzaamheden zijn tot 29 juni gepland. De rijbaan van de Monnikendreef wordt afgesloten tussen Sacramentstraat en Koekoekstraat. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de Monnikendreef tussen Kalvekeetdijk en de werfzone. De politie voorziet een omleiding.(MMB)