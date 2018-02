Moeder en baby gaan over de kop 23 februari 2018

Een 27-jarige vrouw uit Knokke, die op weg was met haar baby van enkele maanden, is gisterochtend met haar wagen naast de Nieuwstraat in Knokke-Heist beland. Rond 9 uur liep het fout. De jonge moeder verloor de controle over haar stuur, kwam in de berm terecht en ging met haar Kia over de kop. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en dienden de moeder en baby de eerste zorgen toe. Volgens de eerste vaststellingen is alles in orde met de baby. De moeder was in shock en werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. De wagen is rijp voor de schroothoop. (MMB)