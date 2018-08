Moeder (21) blijft vast voor poging gifmoord op zoontje 17 augustus 2018

Een 21-jarige vrouw uit Knokke-Heist blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van poging tot gifmoord op haar 7 maanden oude zoontje.





Op 12 maart bracht E.D. haar zoontje zelf binnen in het AZ Zeno. De artsen op de spoedafdeling dachten aan een shaken baby-syndroom en beslisten het jongetje 's nachts nog naar het UZ in Gent te brengen. Daar werden sporen van Haldol aangetroffen in zijn bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen.





D. werkt als verzorgster in een rusthuis en kon bijgevolg makkelijk aan het product geraken. Ze werd op 23 mei onderworpen aan een leugendetectortest, maar de resultaten daarvan zijn nog niet volledig bekend. De vrouw ontkent dat ze het product toediende aan haar zoontje.





(SDVO)