Militairen steunen De Kleine Dennen 30 januari 2018

De militairen van het 11de Bataljon Genie uit Burcht schonken tijdens hun nieuwjaarsreceptie 9.000 euro weg aan verschillende goede doelen. Een afgevaardigde van elk van de vier compagnies mocht een cheque geven van 2.000 euro aan de instelling waarvan zij het peterschap dragen. De resterende 1.000 euro was voor de vzw Roman. Bij de peterinstellingen is ook De Kleine Dennen uit Knokke-Heist, een kleinschalig initiatief dat instaat voor de zorg en begeleiding van minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.





Het geld werd ingezameld met de organisatie van enkele grote evenementen zoals de jaarlijkse opendeurdag en de wandeldag in september.





