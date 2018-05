Michel en Simonne vieren diamant 26 mei 2018

Michel Van Middelem (88) en Simonne Stroef (84) uit Knokke-Heist werden getrakteerd op een verrassingstrip met de bus ter ere van hun 60ste huwelijksverjaardag. Behalve hun talrijke familie waren ook schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck van de partij om het echtpaar vlak voor hun vertrek te feliciteren in naam van het gemeentebestuur. Het echtpaar stapte in Dudzele in het huwelijksbootje op 17 mei 1958. Het paar heeft één dochter en twee kleinkinderen. Ze gaan allebei graag fietsen. Vroeger deden ze wel eens een grote reis, zoals naar Egypte en Thailand.





(MMB)