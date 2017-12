Megaspringkasteel komt naar Knokke 02u31 0

Op zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018 strijkt Jungle Jump neer in Knokke-Heist. De organisatoren zetten de sporthal Laguna in Duinbergen dan vol met springkastelen en attracties. In totaal zullen er meer dan dertig springkastelen en megagames staan. Alle kinderen van 2 tot 14 jaar zijn welkom om zich te uit te leven van 10 tot 19 uur. Bezoekers betalen vijf euro per dag of acht euro voor 2 dagen. Wie jonger is dan 2 jaar of ouder dan 15 jaar mag gratis binnen, maar zij mogen niet op de attracties. Het is ook mogelijk een verjaardagsfeestje te organiseren en er zijn groepskortingen voor verenigingen. Meer info: info@junglejumpdays.be. (MMB)