Meesteroplichtster wijst dochter aan als schuldige 11 mei 2018

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (44) stelt haar dochter verantwoordelijk voor sociale inbreuken in hun voormalige kapperszaak Salon 26 in Zeebrugge. "Zij was zaakvoerder op papier", klonk het in de Brugse rechtbank. B. tekent er verzet aan tegen de 10 maanden cel die ze eerder kreeg. Op 29 september 2016 bleek bij een controle in het kapsalon dat drie werkneemsters in het zwart aan de slag waren en geen loon uitbetaald kregen. Samen met haar dochter Sherlyn D. (23) stuurde B. de inspecteurs meermaals wandelen. D. kreeg voor de feiten eerder al 6 maanden cel met uitstel. Haar moeder vraagt nu de vrijspraak. Na vier maanden voorhechtenis is de oplichtster al aan haar vijfde advocaat toe. Volgende maand verschijnt ze opnieuw voor de raadkamer in het grote oplichtingsdossier met haar dochter. Die laatste werd twee maanden geleden al voorwaardelijk vrijgelaten. (SDVO)