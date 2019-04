Meesteroplichtster riskeert maximumstraf in beroep: 10 jaar cel Jeffrey Dujardin

05 april 2019

16u08 0 Knokke-Heist De 63-jarige oplichtster Gina H. riskeert in het Gentse hof van beroep 10 jaar cel. In eerste aanleg kreeg ze 3 jaar cel, maar dat is buiten de procureur-generaal gerekend. “De maat is vol. Zij moet van straat, zo lang mogelijk.”

De Antwerpse Gina H., die nu in Knokke-Heist woont, licht al bijna veertig jaar mensen op. Dat doet ze door de gekste verhalen te verzinnen. In 2010 maakte ze tal van slachtoffers meer dan één miljoen euro armer. Toen kreeg ze zeven jaar cel. In januari 2016, toen ze uit de cel kwam, begon ze terug mensen te manipulaties. Ze gaf zich uit al een onderzoeksrechter die op zoek was naar geld “om te investeren in de strijd tegen terreur.” Verschillende gedupeerden vielen voor haar verhaal, waardoor H. bijna 700.000 euro inde. “Toen ik dat las, dacht ik dat ik een nieuwe bril moest kopen”, zegt procureur-generaal De Smet in beroep. “Zij is een pest en moet van straat, zo lang mogelijk. Ze kwam nog maar vrij en begon meteen opnieuw. De maat is vol”, aldus de procureur-generaal die die maximumstraf van 10 jaar cel vorderde. In eerste aanleg kreeg de vrouw drie jaar cel. Op 5 juni wordt de zaak verder behandeld.