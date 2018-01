Meesteroplichtster net zoals dochter langer in cel 20 januari 2018

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (44) blijft nog zeker een maand langer in de cel. Vorige week verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding van haar dochter Sherlyn D. (23) al met een maand. Moeder en dochter werden vorige week maandag op straat in Knokke opgepakt, toen ze met hun kinderen van amper 1 en 2,5 jaar oud naar school gingen. Beiden vlogen in de cel, de kindjes werden ondergebracht bij een pleeggezin. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Om hun financiële put te dichten, verkochten ze spullen op tweedehandswebsites. Ze leverden de materialen evenwel nooit af bij de aankopers. Ook de voorschotten van hun immobiliënkantoor staken de vrouwen in eigen zak. Zelf beweren ze dat ze nooit de bedoeling hadden om mensen op te lichten. (SDVO)