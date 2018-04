Meesteroplichtster kan toch niet terecht in vluchthuis 07 april 2018

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (33) kan dan toch niet opgevangen worden in het vluchthuis Sjalom in Brugge. Dat werd gisteren duidelijk in Brugse raadkamer, waar haar aanhouding met twee maanden verlengd werd. Samen met haar dochter Sherlyn D. (23) werd B. in januari opgepakt in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Ze verkochten spullen op tweedehandswebsites, maar leverden die nooit af of staken voorschotten van hun immobiliënkantoor in eigen zak. De dochter van B. kwam een maand geleden al voorwaardelijk vrij. Met haar moeder kreeg ze een contactverbod opgelegd. (SDVO)