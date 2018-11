Meesteroplichtster blijft twee maanden langer vast 07 november 2018

Meesteroplichtster Carine B. (33) uit Knokke blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Hoewel B. terecht kan in een opvanghuis, weigert de raadkamer haar voorlopig voorwaardelijk vrij te laten. De vrouw zit intussen elf maanden in de cel in een groot oplichtingsdossier met haar dochter. Beiden zouden tientallen slachtoffers miljoenen euro's armer gemaakt hebben. Ze verkochten spullen op tweedehandswebsites, maar leverden ze nooit af of staken voorschotten van hun immobiliënkantoor in eigen zak.





De dochter van B. kwam dit voorjaar al voorwaardelijk vrij. Ze mag geen contact hebben met haar moeder. Tegen het duo liepen intussen al zo'n honderd klachten binnen. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond. Sinds kort staat hun vervallen kasteel Vanreybrouck in Moerkerke overigens te koop voor 395.000 euro. (SDVO)