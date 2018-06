Meesteroplichtster blijft in cel 16 juni 2018

Meesteroplichtster Carine B. (33) uit Knokke blijft nog zeker twee weken in de cel in een groot oplichtingsdossier met haar dochter Sherlyn D. (23). Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Volgens haar advocaat kan B. vanaf 1 juli terecht in een opvanghuis in Oostende. "Om de periode tot dan te overbruggen, stelde de raadkamer de zaak met twee weken uit", reageert hij. Samen met haar dochter werd B. in januari opgepakt in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Ze verkochten spullen op tweedehandswebsites, maar leverden ze nooit af of staken voorschotten van hun immobiliënkantoor in eigen zak. Intussen ontving het gerecht al klachten van een zestigtal gedupeerden. De dochter van B. is intussen al drie maanden op vrije voeten.





