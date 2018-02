McGregor en Gaastra moeten dicht 09 februari 2018

De rechtbank van koophandel van Brugge heeft het faillissement uitgesproken van de bvba Fashion Matters. Dat is het bedrijf van Andy Verbauwhede, een West-Vlaamse zakenman uit de taxisector die in mei 2017 zeven West- en Oost-Vlaamse kledingwinkels overnam. Met het vonnis valt het doek over de McGregor-winkels in Knokke, Nieuwpoort en Brugge en de Gaastra-winkel in Knokke. De winkels zijn sinds dinsdag dicht. De Belgische tak van McGregor kwam al begin 2017 in de problemen, onder meer door het faillissement in Nederland het jaar voordien. McGregor en Gaastra vroegen bescherming tegen de schuldeisers en uiteindelijk keurde de Antwerpse handelsrechter in mei 2017 het overnamebod van Verbauwhede goed. "Bij zijn overname in mei vorig jaar zei Andy Verbauwhede dat hij geloofde in klassieke winkels zonder e-commerce", zegt vakbondssecretaris Jörgen Meulders van LBC-NVK. "Hij was ook van plan om snel bijkomende winkels te openen. Helaas kwam daar niets van in huis. De huidige winkelsluitingen komen hard aan bij de werknemers." Per winkel moeten minstens zo'n vier personeelsleden op zoek naar ander werk. (BHT)