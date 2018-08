Marie Siska opnieuw onder vuur KLANTEN KLAGEN MASSAAL OVER ONVRIENDELIJK PERSONEEL MATHIAS MARIËN

28 augustus 2018

02u46 0 Knokke-Heist De zaakvoerders van Marie Siska in Knokke-Heist worden opnieuw onder vuur genomen nadat ze hun klanten arrogant en onvriendelijk behandelden. "Het was een gênante vertoning. 'Jullie hebben budgetproblemen zeker? Nooit komen jullie hier nog binnen', schreeuwde de uitbater ons na. Klantvriendelijkheid was ver te zoeken", zegt Tamara Severi.

Het is niet de eerste keer dat 'Marie Siska' met dergelijke feiten in verband wordt gebracht. Tientallen klanten deden de voorbije jaren al hun beklag over een onbeschofte behandeling. In augustus 2011 sloeg een ober de vader van een gezin een blauw oog. In juli 2013 liet de zaakvoerder een gezin buitenzetten door de politie. En ook op tweede kerstdag van 2013 kwam het tot een aanvaring tussen een familie en de zaakvoerder. De zaakvoerder noemde een vrouw toen een 'dwaas kalf' nadat haar kindjes per ongeluk een beeldje uit de kerststal omver stootten. 'Je bent het niet waard om moeder te zijn', sneerde de man verder nog. Daarop maakte hij het gezelschap uit voor lowlifes (marginalen, red.).





Enkele dagen geleden was het dus opnieuw prijs. "We waren net klaar met het voorgerecht toen een bevriend koppel naar huis wou vertrekken. Hun jonge kinderen werden steeds luidruchtiger door de vermoeidheid, waarop het hen beter leek om te vertrekken", getuigt de Antwerpse Tamara Severi.





Budgetproblemen

Na het vertrek van het bevriende koppel zou het gezelschap dus gehalveerd worden tot vier personen, waarvan ook de twee kinderen van Tamara.





"De bazin kwam ons echter vertellen dat het een schande was", vervolgt Tamara. "Als jullie reserveren voor acht personen, moeten er ook acht hoofdgerechten besteld worden. Toen we duidelijk maakten dat het niet kon, riep ze dat alles moest geannuleerd worden en ook wij geen eten kregen."





Na het betalen van hun voorgerecht en drankjes, was de soap echter nog niet afgelopen. "De zaakvoerders kwamen buiten gestormd en riepen of we misschien budgetproblemen hadden. 'We willen jullie hier nooit meer zien', sneerden ze. Eerlijk? Na zo'n vertoning wil ik daar nooit meer zijn", aldus Tamara, die al jaren vaste klant was.





Een korte blik op Tripadvisor leert dat de negatieve reacties, ondanks de goede naam van de zaak, de voorbije maanden bleven aanhouden. Twee dagen geleden beweerde nog iemand dat ze werd uitgescholden door de uitbater voor 'simpele duve' (West-Vlaams voor simpele duif, red.). Daarop zou hij gezegd hebben dat 'mensen zoals zij' daar niet welkom waren, waarop ze de deur werd gewezen. Verder zijn er tal van reacties terug te vinden over onvriendelijk personeel. Al blijft het uiteraard een subjectieve beoordeling en staan er evengoed positieve reacties bij over de speeltuin.





Grote zaak

Bij Marie Siska zelf reageren ze kort. "Wie bij ons voor acht reserveert, moet met acht eten. Mensen die dat niet doen, pakken de plaats in van potentiële andere klanten. Als je op restaurant gaat, is het toch logisch dat je eet. Anders is het niet zinvol om een restaurant te runnen. Dat het niet de eerste keer is dat we negatief in het nieuws komen? Ach, in een grote zaak kom je nu eenmaal veel tegen", klinkt het.