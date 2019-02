Man vrijuit voor vechtpartij in Kitsch Club JHM

26 februari 2019

Een man is door de strafrechter in Brugge vrijgesproken voor vermeende feiten van zinloos geweld in de Kitsch Club in Knokke op 3 januari 2016. Volgens de procureur waren de feiten waarvoor T.B. terechtstond wel bewezen. “Het gebeurde rond 3.44 uur en is duidelijk vastgelegd op de camerabeelden. Je ziet slachtoffer B.S. tegen zijn auto leunen en op zijn GSM kijken. Plots komen er vanuit het niets drie mannen af waarvan een hem op het gezicht slaat. Daarna viel B.S. op de grond en kreeg hij van de andere twee nog schoppen. Enkel T.B. kon geïdentificeerd worden als de dader van de vuistslag. “De man riskeerde een celstraf maar ontkende alles. Een van de getuigen trok ook zijn verklaring in dat T.B. de dader zou geweest zijn. De rechter sprak hem nu vrij.