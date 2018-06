Man steelt 50.000 liter water 20 juni 2018

02u45 0

Een man uit Knokke hangt 1 maand cel en 400 euro boete boven het hoofd, omdat hij van waterleverancier AGSO 50 kubieke meter - 50.000 liter - water heeft gestolen. Op 21 november 2016 werd B.D. afgesloten van het waternet, omdat hij al geruime tijd zijn facturen niet betaalde.





Toen een inspecteur op 14 april 2017 langsging in het appartement, bleek dat er heel wat extra buizen werden gelegd en er zo een vertakking werd gemaakt naar de teller van B.D. Alhoewel niet duidelijk is dat D. die buizen zelf legde, wordt hij wel vervolgd, omdat hij in die periode 50 kubieke meter water stal.





De factuur van 310 euro daarvoor betaalde hij ook niet. AGSO vordert dat bedrag nu terug via de strafrechter, naast een extra schadevergoeding. B.D. daagde niet op in de rechtbank. Vonnis op 18 september. (JHM)