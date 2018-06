Man probeert broer in dakkoffer te smokkelen 07 juni 2018

02u38 0

Een Iraniër van 43 heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen omdat hij z'n broer in een kofferbak op z'n BMW naar Groot-Brittannië probeerde te smokkelen. Op 15 november 2015 troffen grenscontroleurs in de haven van Zeebrugge de verstekeling aan. Hij zat verstopt in de bak, die voorzien was van luchtgaten, onder een slaapzak en tussen bagage. Een maand later werd dezelfde wagen opnieuw gespot in de Heistlaan in Knokke-Heist. Naast de broer van de Iraniër zaten nog drie andere illegalen achterin. Dezelfde dag werden ze nog gespot, toen ze op verkenning waren in de haven. Nog gistermorgen werden twee Albanezen veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor mensensmokkel. In de nacht van 22 op 23 oktober 2015 werden ze geklist nabij de haven, nadat een opmerkzame bewakingsagent hen kort voordien twee illegalen had zien afzetten.





(SDVO)