Man krijgt geen straf voor vechtpartij waardoor vrouw kunstlens moet krijgen Siebe De Voogt

06 december 2018

15u20 0 Knokke-Heist Een 27-jarige man uit Damme heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor een schijnbaar banale vechtpartij in café Yssi’s in Knokke-Heist. Een vrouw moet na de klappen een wellicht een kunstlens krijgen.

Dader N.D. werkte op 5 november als barman in Yssi’s, toen binnen een vechtpartij uitbrak. “Het slachtoffer raakte slaags met de vriendin van de beklaagde. De vrouw werd buitengezet, maar hij achtervolgde haar toen hij de verwondingen van z’n vriendin zag.” D. duwde het slachtoffer op de grond en gaf haar een slag met de vlakke hand. De vrouw verloor na de feiten een deel van haar zicht en moest geopereerd worden aan haar hoornvlies. Ze heeft wellicht een kunstlens nodig. D. betwistte dat hij verantwoordelijk is voor die verwondingen en vroeg de vrijspraak. “Binnen werd met glazen gesmeten, terwijl ik buiten enkel een slag met mijn vlakke hand heb gegeven”, klonk het. Toch achtte de rechter de twintiger donderdagmorgen verantwoordelijk. Hij legde hem echter geen straf op. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegekend. Een deskundige zal haar precieze schade moeten begroten.