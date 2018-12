Man krijgt 37 maanden cel voor drie diefstallen uit wagens Siebe De Voogt

20 december 2018

15u49 0 Knokke-Heist Een 40-jarige Fransman uit Antwerpen heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 37 maanden gekregen voor drie diefstallen uit geparkeerde wagens. Voor Youssef M. is het al zijn 52ste veroordeling.

Op 11 mei dit jaar werden uit een geparkeerde wagen in Knokke een laptop, reistas en 700 euro gestolen op een parking. Twee dagen later zag een getuige op dezelfde plek een fietser zich vreemd gedragen. M. kon in de boeien worden geslagen door de politie en bleek nog in aanmerking te komen voor gelijkaardige feiten op 22 april. Toen ging de Antwerpenaar aan de haal met een duur horloge. Op identieke wijze stal hij op 4 februari ook een handtas en portefeuille uit een geparkeerde auto. Youssef M. verklaarde zelf dat de deuren van de drie wagens niet op slot waren. De politie trof ook geen braaksporen aan. M. vroeg de rechter om een milde straf. “Ik hoef toch niet zo lang in de gevangenis te blijven? Het zijn toch simpele feiten en geen overval”, vroeg hij zich af. Toch legde de rechtbank M. donderdagmorgen 37 maanden cel op. Hij liep sinds 1995 immers al 51 veroordelingen op. Het grootste deel daarvan vond plaats in de politierechtbank.