Man geeft zich uit voor agent en dringt wagen binnen 10 februari 2018

02u31 0

Een man uit Knokke zit in de cel op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving. S.T. wordt ervan verdacht op 26 december vorig jaar een jonge vrouw vast te hebben gehouden in haar eigen wagen. Hij gaf zich uit voor politieman en kon zo de auto van het slachtoffer betreden. De vrouw liet zich niet doen en kon uiteindelijk ontkomen. Ze raakte niet gewond en ging aangifte doen bij de politie. Pas de afgelopen week konden de speurders een verdachte in de boeien slaan S.T. werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen gisterenmorgen een eerste maal voor de raadkamer. Zijn advocaat drong aan op een vrijlating onder strenge voorwaarden, maar daar werd niet op ingegaan. De raadkamer heeft bovendien beslist om S.T. een maand langer in de cel te houden. Mogelijk tekent de verdediging wel nog beroep aan tegen die beslissing. (SDVO)