Man geeft oplichters 25.000 euro voor 'witwasmachine' 17 juli 2018

Een man uit Knokke eist 25.000 euro terug van twee Kameroeners die terechtstaan in de rechtbank van Brugge. S. had Geobel H. en Jean N. het geld zelf voor dubieuze doeleinden overhandigd. De twee Afrikanen zouden hem immers gezegd hebben dat ze de centen nodig hadden voor het installeren van een machine om geld wit te wassen en hem een veelvoud terug beloofd hebben. Ze verdwenen evenwel met het geld en gaven alles al uit, onder meer aan een kinderkamer. De twee mannen riskeren 15 maanden cel.





N. ontkende alles en vermeldde dat hij sinds zijn arrestatie in maart niet terug naar Kameroen was kunnen gaan. "En zo heb ik het overlijden van mijn vader in april niet kunnen bijwonen", snikte de man.





Volgens H. gebeurde alles op vraag van de Knokkenaar zelf. Vonnis op 26 juli. (JHM)