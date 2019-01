Man die vrouw neerstak in eigen woning legt bekentenissen af en is aangehouden Siebe De Voogt

11 januari 2019

12u35 3 Knokke-Heist De 26-jarige man die vorige maand een vrouw neerstak in haar eigen woning langs de Cipressenstraat in Knokke-Heist, is aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Het blijkt om een illegaal te gaan die op zoek was naar geld. Hij nam na de feiten de trein richting Zwitserland en legde intussen bekentenissen af.

Zoals al vermoed werd, stootte het 47-jarige slachtoffer op 14 december op een inbreker in haar eigen woning langs de Cipressenstraat in Knokke-Heist. A.M., een illegaal, brak ’s morgens het huis binnen op zoek naar geld. Hij had echter nooit verwacht dat de bewoonster zou thuiskomen. De moeder van twee kwam omstreeks 10.20 uur terug van de tennisclub en stond oog in oog met de inbreker. Hij nam een mes uit de keuken en diende de vrouw verschillende messteken toe in haar nek en armen. Mogelijk probeerde de Scandinavische zich te verdedigen en stak de verdachte daarom zo vaak. Het slachtoffer lag in een kunstmatige coma, maar was na enkele dagen buiten levensgevaar. Ze kon na de steekpartij nog zelf de politie bellen. De hulpdiensten moesten een raam aan de voordeur forceren om de woning binnen te geraken. Daar troffen ze de zwaargewonde vrouw aan.

Trein genomen

Met behulp van camerabeelden konden de speurders de vluchtweg van de verdachte reconstrueren. Hij bleek al rond 8.15 uur in de buurt te zijn opgemerkt met een kaki broek aan en een jas met kap. Na de steekpartij vluchtte hij naar het station van Knokke, om vervolgens via de Knokkestraat verder te wandelen naar Heist. De Brugse onderzoeksrechter vaardigde kort na de steekpartij een Europees aanhoudingsmandaat uit. In de woning van het slachtoffer had het labo immers bruikbare vingersporen aangetroffen. A.M. nam dezelfde dag van de steekpartij nog de trein. Hij koos volgens z’n verklaringen een willekeurige bestemming uit en kwam uiteindelijk op 29 december via verschillende tussenstops aan in het Zwitserse Zürich.

Opgepakt door vingerafdruk

Bij de grenscontrole ontdekten de grenswachters dat M. geen papieren bij zich had. Ze namen zijn vingerafdrukken en zagen hoe de man geseind stond. Hij werd meteen in de boeien geslagen en verzette zich niet tegen z’n uitlevering. Donderdag kwam hij onder begeleiding van Zwitserse agenten aan in België. Zij leverden hem bij de grens over aan rechercheurs van de politie Damme/Knokke-Heist. A.M. werd meteen verhoord en verbleef een nachtje in de politiecel. Vrijdagmorgen werd hij voor de onderzoeksrechter in België geleid. Die besliste hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag en diefstal met braak. Komende dinsdag verschijnt de man een eerste keer voor de raadkamer.