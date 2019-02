Man blijft in de cel na wisseltruc met peperdure Rolex van 31.000 euro Siebe De Voogt

17u22 0 Knokke-Heist Een 50-jarige Albanees blijft in de cel, nadat hij bij een juwelier in Knokke op slinkse wijze een Rolex van ongeveer 31.000 euro buit maakte. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

De feiten speelden zich zaterdagavond rond 17.30 uur af. De verdachte maakte van een moment van onoplettendheid bij de juwelier gebruik om een vals exemplaar van het peperdure Rolex-horloge op de plaats van het echte te leggen. Via camerabeelden kreeg de politie snel een mogelijke verdachte in het vizier. De 50-jarige Italiaan, zo werd aanvankelijk gedacht, kon uiteindelijk diezelfde avond nog opgepakt worden in het station van Brugge. Intussen is gebleken dat de verdachte in werkelijkheid een Albanees is. Hij had de gestolen Rolex bij z’n arrestatie nog op zak. De Brugse onderzoeksrechter besliste de man aan te houden voor de wisseltruc. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.