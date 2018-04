Man bevoorraadt cafés met gestolen flessen 04 april 2018

Een 40-jarige man uit Knokke met geldproblemen dacht een lucratieve oplossing gevonden te hebben. M.C. stal minstens vier keer flessen alcohol om die daarna door te verkopen in cafés. Hij werd op 3 april vorig jaar door de camera betrapt toen hij 12 flessen sterke drank buitmaakte. Op de beelden was zelfs duidelijk te zien hoe hij zijn zoontje had meegenomen tijdens zijn rooftocht. Een week later werd hij op heterdaad betrapt in de Delhaize van Knokke waar hij liefst 15 flessen in zijn rugzak had gestopt. Daar bleek hij nog twee keer te hebben toegeslagen. "Na een relatiebreuk had ik niet genoeg geld meer voor mijn kinderen en huis," sprak M.C. "Ik moest me iedere keer moed indrinken voor ik kon toeslaan. Alles gaat nu beter." De man wordt in een tweede zaak nog vervolgd omdat hij zijn rijbewijs had vervalst. Hij riskeert een celstraf van 6 maanden en een geldboete. Vonnis op 3 april.





