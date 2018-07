Maatregelen voor 'Kneistival' 16 juli 2018

02u23 0

De organisatie van 'Kneistival' neemt samen met de lokale politie van Knokke-Heist maatregelen om het zesdaagse festival vlot te laten verlopen. Om lange wachttijden te vermijden, vraagt de organisatie om geen rugzakken of tassen mee te brengen naar Kneistival. Wil je de parkeer- en verkeersdrukte ter hoogte van het Heldenplein vermijden? Maak dan optimaal gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet. De kusttram stopt vlak bij de Kneistivalsite (halte 'Heldenplein'). Op de site zijn ook verschillende fietsparkings voorzien. Op de Zeedijk-Heist is tijdens het muziekevent geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Kardinaal Mercierstraat en Albatrosstraat. Er is een omleiding voorzien via de Albatrosstraat. Op het Heldenplein is ook een algemeen parkeerverbod van kracht.





(MMB)