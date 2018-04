Maatregelen tegen sluipverkeer 03 april 2018

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een tijdelijke proefopstelling voor beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Koekoekstraat tussen de Sluisstraat en de Patrijzenstraat. De toegelaten rijrichting voor het verkeer in dit gedeelte verloopt van de Sluisstraat naar de Patrijzenstraat. De maatregel werd genomen om het sluipverkeer in deze Westkapelse wijk tegen te gaan. De situatie zal nauwgezet opgevolgd en geëvalueerd worden. (MMB)