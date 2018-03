Maarten Himpens sluit carrière af in Knokke 03 maart 2018

Mountainbike

De Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist wordt de laatste wedstrijd als elite z/c voor Maarten Himpens. Hij wil zich de komende maanden meer focussen op zijn gezin en werksituatie. "Een wedstrijd met een sterk deelnemersveld dat ik graag rijd", aldus Himpens. "Er wordt in twee ronden gereden met zuigzand en enkele golfbrekers, om nadien door Het Zwin te rijden, waar het meer een wegwedstrijd wordt. Eenmaal terug in Knokke staan er enkele hellingen op het programma. Een zeer mooie wedstrijd met veel variatie. Ik ben begin deze week wat zien geweest, maar hoop toch minstens in de top tien te eindigen. Over mijn seizoen tot nu toe kan ik niet echt tevreden zijn, want normaal ben ik gewend om af en toe eens een zege te bewerkstelligen. Dat is me dit seizoen nog niet gelukt. Ik heb de vleesversnijderijzaak van mijn vader overgenomen en daar kruipt heel veel tijd in. Samen met een tweede kindje heb ik steeds minder tijd om te trainen. Maar ik kan terugblikken op succesvolle carrière, met enkele mooie zeges", besluit Himpens. (BDV)