Maand hinder door werken in Duinbergenlaan MMB

13 april 2019

10u08 0 Knokke-Heist De Duinbergenlaan in Knokke-Heist zal een kleine maand volledig afgesloten voor het verkeer.

Aanleiding is een nieuwe fase in de heraanleg van de straat. Tussen 23 april en 17 mei zal de Duinbergenlaan afgesloten zijn tussen de Duinendreef en Kwade Helling. Er is dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Mimosastraat tot aan de werfzone, de Petunialaan vanaf de Bocheldreef tot aan de werfzone en de Poststraat vanaf de Jozef Nellenslaan tot aan de werfzone. Er is een omleiding via de Duinendreef, Jozef Nellenslaan, Leeuwerikenlaan, De Wandelaar en de Bergdreef en in de richting van de Mimosastraat via de Duinendreef en de Zeegrasstraat.