Maak ritje met Duitse soldatentram VRIJWILLIGERS KNAPPEN OUDE WAGONS OP VOOR WOI-EXPO MATHIAS MARIËN

29 juni 2018

03u02 0 Knokke-Heist Oude trams herleven in de stelplaatsen van Knokke-Heist en De Panne. Deze zomer houdt de vzw TTO-Noordzee een tentoonstelling over de rol van de tram tijdens WOI. In juli en augustus kunnen toeristen een ritje maken met een Duitse militairentram uit 1908.

In de stelplaatsen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het opknappen van oude tramstellen, een 30-tal in totaal. Het uitzicht binnenin brengt je terug naar de goeie tijd van toen, met inbegrip van de typische inrichting én bordjes 'verboden te spuwen', want destijds werd vaak pruimtabak gebruikt. Pierre De Meyer, voorzitter van vzw TTO-Noordzee, is samen met een 30-tal vrijwilligers volop bezig met de voorbereidingen.





40 jaar bestaan

"We vieren dit jaar ons 40-jarig bestaan", zegt De Meyer. "Concreet beheert onze vzw het historisch wagenpark van De Lijn aan de kust. Van Knokke tot De Panne: we hebben heel wat geschiedenis in de aanbieding."





Dat wordt in de zomermaanden gevierd met een tentoonstelling over de rol van de tram tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Kijk, dit is een exemplaar uit 1908 en die werd gebruikt door de Duitsers", zegt een van de werklui tijdens een rondleiding in Knokke. "De Duitse militairentram moet de absolute publiekstrekker worden deze zomer", pikt De Meyer daarna in.





Duitse figuranten

De oude tram zal elke zaterdag en zondag in juli en augustus ingezet worden op een traject tussen De Panne en Adinkerke. "Een echte toeristenrit om de Eerste Wereldoorlog te herdenken", gaat De Meyer verder. "Met de wagons eraan zullen we ongeveer dertig mensen per rit kunnen vervoeren." De toeristenrit in originele tramstellen kost 3 euro per persoon. Duitse figuranten, een post van het Rode Kruis en draagberries in de wagons maken het historisch plaatje compleet. Aanvullend is er tussen begin juli en 9 september in De Panne een fototentoonstelling over de geschiedenis van de tram door de jaren heen. Tramstellen zullen daarbij uitgestald worden. Ook daar ligt de nadruk op WOI.





Opvallend genoeg verkeren de oude tramstellen nog grotendeels in goede staat. Het is dan ook niet ondenkbaar dat opmerkzame burgers al een historisch exemplaar over de tramsporen zagen rijden. "Grote groepen kunnen die inderdaad huren", bevestigt de voorzitter van de vzw. "Meestal is dat voor historische doeleinden. Maar evengoed kunnen ze gehuurd worden voor bedrijfsfeesten of familiefeesten."





Meer informatie over de tentoonstellingen en evenementen deze zomer vind je terug op de website van de vzw: www.ttonoordzeevzw.be.