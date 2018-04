Maaike Ouboter in cultuurcentrum 12 april 2018

Op zaterdag 14 april om 20 uur is de Amsterdamse singer-songwriter Maaike Ouboter te gast in het CC Scharpoord in Knokke-Heist. Maaike weet met kwetsbare, kleine Nederlandstalige liedjes haar publiek te raken.





Uit het niets scoorde ze een enorme hit met 'Dat ik je mis'. Dit nummer bereikte binnen enkele dagen de hoogste positie van de hitlijsten in Nederland én België.





Haar nieuwe voorstelling "Van nu is het van jou" vormt opnieuw een aaneenschakeling van vertellingen en nieuwe liedjes, gebaseerd op haar reis door Europa. Een inspiratiereis langs mensen, verhalen en geluiden. Over alle dingen die haar grijpen en verwonderen. (MMB)