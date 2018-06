Luc Lierman lijsttrekker Groen-sp.a 28 juni 2018

02u48 0

Groen-voorzitter Luc Lierman wordt in oktober lijsttrekker voor kartellijst Groen-sp.a in Knokke-Heist. Beide partijen namen die beslissing naar eigen zeggen in onderling overleg. Groen-sp.a trekt naar de kiezer met een duidelijke visie en wil een meer realistisch beleid voeren in de badplaats. "Politieke en economische verstrengeling, zoals nu al jarenlang bij de huidige meerderheid, gaan ten koste van alle inwoners en dat kan volgens Groen en sp.a niet langer", stelt Luc Lierman. "Onze lijst staat bovendien voor meer groen in de publieke ruimte, goed onderhouden fietspaden en een duidelijke aanpak van de kansarmoede in onze gemeente." Volgens de partijen is zeker dat Groen-sp.a in oktober met een volwaardige lijst opkomt.





(MMB)