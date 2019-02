Lopen tegen kanker rond het Duinenwatermeer MMB

24 februari 2019

Op zondag 10 maart organiseert Besox in samenwerking met Lakeside Paradise de tweede editie van “Besox Runs agains cancer” in Knokke-Heist.

Het is de bedoeling dat iedereen die dag alleen, in groep, met je vereniging, familie, vriend, vriendin… tussen 10 en 13 uur één of meerdere rondjes komt lopen rond het Duinenwatermeer. Eén rondje is 1.200 meter en iedereen kan naar believen en eigen kunnen lopen. Deelname is gratis maar iedereen kan naar aanleiding van zijn of haar deelname een donatie doen voor het goede doel, in dit geval “Kom op tegen kanker”. Aanmelden kan vanaf 9 uur aan het onthaal van Lakeside Paradise, waar ook de donatiebox zal staan. De vestiaires en warme douches zijn ter beschikking en buiten zal een DJ voor het goeie ritme zorgen, vuurkorven om op te warmen, terwijl er bij het start- en aankomstpunt ook drank en bevoorrading voorzien is. Na afloop is er een gezellig samenzijn en kan iedereen genieten van de drankje, een spaghetti en een dessert. Volwassenen betalen voor dit alles 15 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro. Een deel van die opbrengst gaan ook naar Kom op tegen kanker. Meelopen hoeft geen inschrijving, mee lunchen wel en dit kan door te mailen naar info@lakesideparadise.be, of bellen naar 050/606035.