Lippenslaan krijgt vanaf april nieuwe asfaltlaag 24 maart 2018

02u40 0

In afwachting van een grondige herinrichting van de Lippenslaan in Knokke zal het hobbelige wegdek nog voor de zomer over de volledige lengte vernieuwd worden. Alle betonstraatstenen in de rijweg worden vervangen door een tijdelijke asfaltverharding. De voorbereidende werken starten op maandag 9 april.





Op maandag 16 april start de eerste fase op de oostelijke weghelft tussen Kustlaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein. Daarna volgt vanaf 23 april de westelijke weghelft tussen de Kustlaan en het Burgemeester Frans Desmidtplein. Vanaf maandag 14 mei wordt de oostelijke rijweg tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein aangepakt. De laatste fase omvat de vernieuwing van de westelijke weghelft tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein.





Tijdens weekends en verlofdagen wordt er niet gewerkt en blijft de Lippenslaan open. De werken moeten tegen 1 juni afgewerkt zijn.





(MMB)