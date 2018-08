Lippens: "Uitspraken De Backer doen plezier" 16 augustus 2018

Het eiland voor de kust van Knokke komt er op dit moment niét. Dat zegt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld).





"De voorwaarden die ik gesteld heb, zijn niet vervuld", aldus De Backer. "Het is nu aan Vlaanderen, en bevoegd minister Ben Weyts (N-VA), om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen." Burgemeester Graaf Leopold Lippens is opgetogen met het standpunt van De Backer.





"Het doet veel plezier dat staatssecretaris Philippe De Backer niet bang is om in verband met het geplande proefeiland standpunten in te nemen die logisch zijn", zegt hij. "Het is belangrijk dat wetenschappelijk wordt bewezen dat een testeiland het beste alternatief is. De gemeente Knokke-Heist wil ook nauw betrokken te worden bij alle stappen van het Complex Project Kustvisie van de Vlaamse regering en het bijhorende onderzoek."





(BHT)