Lippens test nieuwe biljarttafels uit 24 maart 2018

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) heeft als een van de eersten de nieuwe biljarttafels in Bucksters' Sports Bar in Duinbergen uitgetest. "De voorbije tien jaar kwam er van de plaatselijke biljartclubs steeds meer de vraag naar een aangepaste ruimte voor carambolebiljart. Vandaar dat de sportdienst, samen met uitbaters Justine Oppalfens en partner Nick Vantorre, het biljartlaken naar zich heeft toegetrokken om vier professionele tafels van het atelier Verhoeven te laten installeren in het Laguna-sportcentrum", zegt Lippens. De leden van Elite 13, de Koninklijke Knokse Biljartclub en biljartclub Albatros zijn razend enthousiast. (MMB)