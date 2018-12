Lippens steekt lichtjes aan van eerste Lichtfestival Jaarlijkse investering van 750.000 euro om extra toeristen te lokken Mathias Mariën

07 december 2018

18u06 0 Knokke-Heist Knokke-Heist wordt de volledige eindejaarperiode omgetoverd tot een spectaculair lichtsprookje. Met een jaarlijkse investering van 750.000 euro hoopt de gemeente om extra toeristen te lokken. Het interactieve festival is gebaseerd op het verhaal van ‘De kleine prins’. “Reden te meer om tijdens de donkerste periode van het jaar een bezoek te brengen aan onze gemeente”, zegt burgemeester Leopold Lippens.

Het was met zichtbaar plezier dat burgemeester Lippens op het Albertplein de knop indrukte om het allereerste Lichtfestival in Knokke-Heist officieel geopend te verklaren. Langs een parcours van zo’n drie kilometer kunnen toeristen – en uiteraard ook inwoners – de komende weken het verhaal van ‘De kleine prins’ ontdekken. Op negen verschillende locaties zal er een interactieve lichtshow gratis te zien zijn. Ook de rest van de kerstverlichting in Knokke-Heist is vernieuwd én aangepast aan het thema. “Met het organiseren van een eigen Lichtfestival willen we een gezellige en unieke kerstsfeer creëren. Het is de ideale manier om de donkerste periode van het jaar meer licht te geven. Zo zullen de winkelstraten, pleinen en torens van de gemeente feestelijk en feeëriek verlicht worden door planeten en glinsterende sterren. Het verschil met de vorige jaren zal gigantisch zijn. Het eerste Lichtfestival van Knokke-Heist krijgt sowieso een volgende editie in 2019 en 2020. Dan wordt de reis van de kleine prins vervolgd”, zegt Lippens.

App op smartphone

Om het de bezoekers gemakkelijk te maken, is er een applicatie ontwikkeld voor smartphones. Op de app vind je naast de praktische informatie ook een interactieve kaart die de locatie aangeeft van de verschillende lichtkunstwerken. Bij elk lichtkunstwerk krijgt de bezoeker via een trackingsysteem informatie. Op verschillende plaatsen zal er ook interactie mogelijk zijn. Curator Jean Pierre Deschepper verwacht veel van het evenement. “Het Lichtfestival onderscheidt zich van andere lichtfestivals door het gebruik van één specifiek entertainend verhaal dat een breed en divers publiek aanspreekt. Dit verhaal is de leidraad om door de creatie van belevingselementen het nachtelijk landschap voor inwoners en bezoekers te transformeren. Tijdens een bezoek aan het Lichtfestival zijn sleutelwoorden als verwondering, verrassing, emotie, poëzie en magie een must”, zegt Deschepper.

750.000 euro per jaar

Het prijskaartje voor het lichtfestival rond De Kleine Prins is niet min. Jaarlijks kost het de gemeente 750.000 euro – alle andere kerstverlichting inbegrepen. Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele vindt het evenwel een weloverwogen investering. Hij kijkt ook verder dan de verlichting alleen. “We willen bezoekers betoveren door naast het Lichtfestival ons ongeëvenaard shoppingaanbod mee naar voren te schuiven”, aldus Wittesaele.

Het Lichtfestival is te bezichtigen op 8, 9, 15 en 16 december en van 21 december tot 6 januari, telkens tussen 17 en 22 uur.