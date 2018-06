Leerlingen nemen Albert Heijn over 21 juni 2018

De kinderen van basisschool Het Anker namen voor één dag de Albert Heijn in Knokke-Heist over. Ze kwamen een halve dag stage lopen om te ontdekken wat hun ondernemende kwaliteiten zijn en wat er allemaal gebeurt in een supermarkt. De leerlingen kregen ook een diploma. De kinderen genoten zichtbaar van de aandacht. Enkelen waanden zich al een echte winkelmanager.





(MMB)