Lakeside Paradise stelt wereldprimeur voor: The Wall 27 november 2018

Knokke-Heist Watersportbedrijf Lakeside Paradise heeft er een blikvanger bij. Sinds kort ligt er op de waterplas van Duinenwater een nieuw obstakel, dat The Wall heet.

Het is een speciaal voor Lakeside Paradise gemaakte muur van achttien meter lang, met bovenop een rail en erlangs een schuin aflopende kant die de wakeboarder het gevoel geeft van op een echte golf te surfen. "Een wereldprimeur", zegt Frank Vanleenhove trots. "We moeten blijven investeren om bij de tien beste kabelbanen ter wereld te blijven behoren." De nieuwe hindernis komt uit Duitsland. Voor de beginnende surfers is ook geïnvesteerd in twee kleinere kickers. Ze kunnen daar de kneepjes van het vak leren, vooraleer ze 'The Wall' uittesten. "Met deze investeringen bieden we nu in elke rechte lijn van het 720 meter lange parcours nog meer plezier aan alle wakeboarders", zegt Vanleenhove. "Zowel de gevorderden als de meer beginnende wakeboarders kunnen nu telkens een obstakel kiezen dat past bij hun niveau. We hebben speciaal gewacht tot de winterperiode om deze kalme watersportperiode een extra boost te geven. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat we ieder weekend en vakantiedag openblijven en we merken nu al dat wakeboarders uit België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië naar Knokke-Heist afzakken." In Lakeside Paradise betaal je als watersporter 30 euro tijdens de openingsuren van 13 tot 16 uur. Voor leden is dat 20 euro. Opwarmen kan in de jacuzzi of op het verwarmd terras. (BHT)