Lachen met burgemeesters en sikhtempel STOETEN SCHIETEN VIER DAGEN CARNAVAL AAN DE KUST OP GANG BART HUYSENTRUYT

12 februari 2018

02u41 0 Knokke-Heist Duizenden toeschouwers hebben gisteren in Blankenberge en Heist gefeest tijdens de carnavalsstoeten. Vooral in Blankenberge staken de groepen de draak met de lokale actualiteit. Onder meer de burgemeesterswissel, Michel Van Den Brande en de bijna-komst van een sikhtempel werden carnavalesk belicht.

Wie in Blankenberge was, zag een mooie stoet met 31 verklede groepen en praalwagens. Dat is eentje minder dan gepland, door de late uitsluiting van De Tirolertjes. De groep mocht niet meedoen, omdat de kostuums niet gekeurd raakten. De toeschouwers genoten vooral van de vette knipogen naar de actualiteit, zoals de plotse verdwijning van Blankenbergenaar en stellingbouwer Michel Van Den Brande of de Pokémon Go-gekte. De opvallendste deelnemers waren De Farildes. Zij kwamen nog eens terug op de mogelijke komst van een sikhtempel in Blankenberge onder de titel 'sikhs of seks: Blankenberge eet were nie verstoan'. De Sloebers speelden het dan weer op de burgemeesterswissel met 'Klerkske 1 et gedoan'. "Klerkske, ofwel Patrick De Klerck, is natuurlijk ook een echte carnavalsman", klonk het bij de groep. "En het leuke is dat we opnieuw een De Clerck (Ivan, red.) als burgemeester hebben."





De Spartaboys lieten zich helemaal gaan in Mexico-sfeer. Voor de groep, toe aan de 45ste verjaardag én leverancier van prins Franky, werd het een speciale dag. "Er wordt wel weer het één en ander verzet, maar ik kan op mijn leeftijd nog goed volgen, hoor", vertelt prins carnaval Franky Clevers. "Carnaval houdt een mens jong, en je wil je als vijftigjarige ook niet laten kennen. Maar 't is vier dagen, dus moeten we al eens bekomen. Elke nacht een uurtje of vier slapen en daarna weer feesten: genieten is het zeker wel." De stoet in Blankenberge verliep in de beste omstandigheden en duurde tot de late uurtjes in de cafés.





Noord-Korea

In buurgemeente Heist was het feest niet minder. Daar was het onder meer genieten van de parodieën op de situatie in Noord-Korea of van de lokale Lekkerbekken uit Zwankendamme die op Italië focusten. Carnaval zit er nog lang niet op. Dinsdag is er in Blankenberge nog de stoet van de Vule Jeanetten, in Heist gaat dan de avondstoet uit. Volgend weekend sluit de carnavalsduik de dolle periode aan de kust af.