Laat vandaag fiets graveren 16 mei 2018

In het gemeentehuis van Knokke kan je vandaag en op woensdag 13 juni tussen 9.30 en 12.30 uur terecht om je fiets te laten graveren. Je vindt de gemeenschapswachten aan de zij-ingang. Het merken van een fiets gebeurt door je rijksregisternummer in het frame te laten graveren. Breng dus zeker je identiteitskaart mee. Carbon-kaders kunnen niet gegraveerd worden. Hiervoor heeft de preventie fraudebestendige labels. Je kan deze bekomen via preventie@knokke-heist.be of op 050/63.04.73. (MMB)